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Ким Чельстрем: "После ухода Эмери в "Спартаке" начался хаос"

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Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем подчеркнул, что не жалеет о периоде, проведенном в России. Шведский хавбек защищал цвета красно-белых с 2012 по 2015 год (с перерывом на аренду в лондонский "Арсенал").

- Причины перехода были спортивными, - цитирует fotbollskanalen.se Чельстрема. - Клуб играл в Лиге чемпионов, команду возглавлял Унаи Эмери, я слышал о нем много хорошего. Но он быстро ушел, и в клубе начался хаос. Но это невозможно предугадать заранее. 

Я был очарован Россией, мне кажется, это потрясающая страна. Жизнь в Москве была очень положительным опытом, кроме, разве что, пробок и пары других вещей. Так что я рад, что остался в России. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Я_против_Астротерфа_

эх скорей бы порше карера уехал домой)))))

15:32

баламошка

Спасибо за хорошие отзывы) Эмери-наш тренерищще! Сделали из него тренера и отпустили на волю, выигрывать пачками ЛЕ)

15:18

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