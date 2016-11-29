Ким Чельстрем: "После ухода Эмери в "Спартаке" начался хаос"

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем подчеркнул, что не жалеет о периоде, проведенном в России. Шведский хавбек защищал цвета красно-белых с 2012 по 2015 год (с перерывом на аренду в лондонский "Арсенал").

- Причины перехода были спортивными, - цитирует fotbollskanalen.se Чельстрема. - Клуб играл в Лиге чемпионов, команду возглавлял Унаи Эмери, я слышал о нем много хорошего. Но он быстро ушел, и в клубе начался хаос. Но это невозможно предугадать заранее.

Я был очарован Россией, мне кажется, это потрясающая страна. Жизнь в Москве была очень положительным опытом, кроме, разве что, пробок и пары других вещей. Так что я рад, что остался в России.