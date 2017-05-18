КДК не будет наказывать "Спартак" за неявку Карреры на пресс-конференцию

Глава Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать отмену пресс-конференции главного тренера "Спартака" Массимо Карреры после матча с "Тереком" (3:0). По его словам, в этом нет вины клуба, а обязательные послематчевые брифинги не состоялись из-за неявки журналистов.

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов пришел в зал для пресс-конференций, но там не оказалось журналистов, которые наблюдали за вручением кубка на стадионе, а брифинг Карреры и вовсе была отменен.

- По матчу "Спартак" - "Терек" мы рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками красно- белых, а также скандирование ненормативной лексики, - цитирует ТАСС Григорьянца. - По поводу пресс-конференций имеется запись в рапорте делегата матча о том, что вины клубов и тренеров в этом нет. Она не состоялась в связи с отсутствием журналистов.

Задержка церемонии награждения? Это мы тоже не будем рассматривать. Все было согласовано с лигой и делегатом. То, что немного церемония награждения затянулась - это совсем другой вопрос.