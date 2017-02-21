23:32 21 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера пригласил в "Спартак" врача-диетолога и повара

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"Спартак" в сообщении об очередном рабочем дне на испанском сборе на официальном сайте клуба проинформировал о пополении в штабе красно-белых. Его пополнили два итальянца – Сара Фабрис и Вальтер Дри.

Фабрис – врач-диетолог, а точнее, диетолог-нутриционист, или специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. Дри – шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню. Итальянцы приглашены в "Спартак" по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. У них богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились клубе Серии А "Удинезе".

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/99893/

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