Карпин женится на учительнице

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в ближайшее время женится. Сегодня стало известно, что экс-полузащитник сборной России сделал предложение Дарье Гордеевой – учительнице из Пяхклимяэской гимназии, утверждает Delfi.

О предстоящей свадьбе намекнула сама Гордеева на своей странице в "Фейсбуке".

Для 47-летнего Карпина это будет третий брак. Его первая супруга живет в Испании. В этом браке у Карпина появились двое детей – Мария и Валерия. Позднее у него были отношения с испанской моделью Альбой Фернандес.

Новой избраннице Карпина 28 лет. Известность в Нарве она приобрела в качестве солистки музыкальной группы. Раньше Гордеева преподавала нарвским школьникам английский язык, теперь учит их эстонскому языку. Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь.