17:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Карпин женится на учительнице

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в ближайшее время женится. Сегодня стало известно, что экс-полузащитник сборной России сделал предложение Дарье Гордеевой – учительнице из Пяхклимяэской гимназии, утверждает Delfi.

О предстоящей свадьбе намекнула сама Гордеева на своей странице в "Фейсбуке".

Для 47-летнего Карпина это будет третий брак. Его первая супруга живет в Испании. В этом браке у Карпина появились двое детей – Мария и Валерия. Позднее у него были отношения с испанской моделью Альбой Фернандес.

Новой избраннице Карпина 28 лет. Известность в Нарве она приобрела в качестве солистки музыкальной группы. Раньше Гордеева преподавала нарвским школьникам английский язык, теперь учит их эстонскому языку. Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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stronger

Может быть она научит Валерия Георгиевича грамотно говорить. Надеемся и Верим!

19:18

честный человечишко

Прекрасные люди!..

18:21

Джон....Сильвер

Поздравляем! С вас пятерых ребятишек!

18:17

spartakv08

Валера верим!

18:15

П_о_в_а_р

И хорошо, что учительница, а не ученица...

18:14

П_о_в_а_р

Валерик, а как же Ольга Юрьевна?

18:13

Ruslanas

Совет. да любовь, что тут такого!

17:56

lordblack

Красава Валера! Думаю с молоденькой справится! Валера верим!

17:55

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