Карпин женится на учительнице

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в ближайшее время женится. Сегодня стало известно, что экс-полузащитник сборной России сделал предложение Дарье Гордеевой – учительнице из Пяхклимяэской гимназии, утверждает Delfi.
О предстоящей свадьбе намекнула сама Гордеева на своей странице в "Фейсбуке".
Для 47-летнего Карпина это будет третий брак. Его первая супруга живет в Испании. В этом браке у Карпина появились двое детей – Мария и Валерия. Позднее у него были отношения с испанской моделью Альбой Фернандес.
Новой избраннице Карпина 28 лет. Известность в Нарве она приобрела в качестве солистки музыкальной группы. Раньше Гордеева преподавала нарвским школьникам английский язык, теперь учит их эстонскому языку. Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь.
stronger
Может быть она научит Валерия Георгиевича грамотно говорить. Надеемся и Верим!
19:18
честный человечишко
Прекрасные люди!..
18:21
Джон....Сильвер
Поздравляем! С вас пятерых ребятишек!
18:17
spartakv08
Валера верим!
18:15
П_о_в_а_р
И хорошо, что учительница, а не ученица...
18:14
П_о_в_а_р
Валерик, а как же Ольга Юрьевна?
18:13
Ruslanas
Совет. да любовь, что тут такого!
17:56
lordblack
Красава Валера! Думаю с молоденькой справится! Валера верим!
17:55