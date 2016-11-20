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Иван Новосельцев: "Вряд ли "Спартак" оступится в этой части сезона"

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что всегда готовится к тому, что будет играть, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО Футболист добавил, что его не удивляет лидерство "Спартака".

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Крылья Советов" - 3:1. Артем ДЗЮБА (№22) вместе с партнерами празднует победу.Дзюба - за интригу в чемпионате. "Зенит" одолел "Крылья Советов"

– Быстрый гол не смутил команду?

– Было важно правильно отнестись к этому моменту и продолжать свою игру. Получилось достаточно быстро отыграться.

– Проще было настроиться, когда понимали, что точно пропадете в состав?

– Я всегда настраиваюсь на то, что буду играть. Тут не может быть никакой разницы.

– Впереди "Маккаби". Будет какая-то разница с тем, как вы играете в чемпионате?

– Надо уметь перестраиваться с чемпионата на Лигу Европы. Игра с "Маккаби" уже скоро. Думаю, все будет нормально – перестроимся. Надеюсь, сыграем хорошо.

– Что скажете по качеству поля на "Петровском"? "Маккаби" не будет проще обороняться?

– Поле достаточно хорошее для нынешнего времени. Мне устраивает. Думаю, проблем быть не должно.

– Вас не удивляет, что "Спартак" постоянно выигрывает?

– Почему это должно удивлять? Они набрали хорошую форму. "Спартак" на ходу и вряд ли оступится в этой части сезона. После сборов что-то может измениться, но сейчас вряд ли.

– Вам не кажется, что им везет, как будущему чемпиону? Они не в первый раз тяжелые матчи выигрывают?

– Сезон длинный... Сами знаете: все может поменяться в любую сторону. Сейчас в лидерах мы и "Спартак", но кто-то может подтянуться, а кто-то опуститься. Будем смотреть по окончанию чемпионата.

– Если бы не выиграли сегодня отставание от "Спартака" давило бы на команду?

– Если бы не выиграли – поговорили бы об этом. Но хорошо, что выиграли.

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"

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