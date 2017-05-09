Источник: "Зенит" предложит контракт Паулу Соузе

По информации Tuttomercatoweb, "Зенит" предложит контракт главному тренеру "Фиорентины" Паулу Соузе по окончании текущего сезона. Специалисту будет предложено трехлетнее соглашение с российским клубом.

Однако отмечается, что главным претендентом на Соузу является дортмундская "Боруссия", которую может покинуть Томас Тухель. 46-летний тренер работает с "Фиорентиной" с 2015 года, ранее он тренировал "Базель" и "Маккаби".

На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. "Зенит" располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.

Напомним, что по данным "СЭ", нынешний наставник петербургского клуба Мирча Луческу покинет клуб этим летом. 71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.