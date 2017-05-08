"Зенит" уволит Луческу

Вчерашнее поражение "Зенита" от "Терека" (0:1), обеспечившее чемпионский титул "Спартаку", поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

По данным "СЭ", его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли. (Вячеслав КОРОТКИН)

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