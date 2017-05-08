"Зенит" уволит Луческу

Вчерашнее поражение "Зенита" от "Терека" (0:1), обеспечившее чемпионский титул "Спартаку", поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
По данным "СЭ", его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли. (Вячеслав КОРОТКИН)
Мбенг венчал "Спартак" на царство //
Мирча Луческу: "Осталось три игры, а потом нужно принимать решение"
lihddt
Свиньи хрюкают от радости
20:47
funyaka
ДАЙТЕРУМЫНУПОРАБОТАТЬ!
20:44
вперёд Спартак!
Руки прочь от Плаческу!))))))
20:43
Ленинград1984
Слава Богу!
20:40
ALEXATAMAN
Почему не рассматриваются российские специалисты, например, Семак?
20:40
Dr Death
жаль, а мне он нравился, веселил покруче гсо.
20:40
marksan
Бесполезно!
20:38