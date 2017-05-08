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"Зенит" уволит Луческу

Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вчерашнее поражение "Зенита" от "Терека" (0:1), обеспечившее чемпионский титул "Спартаку", поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

По данным "СЭ", его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли. (Вячеслав КОРОТКИН)

Мбенг венчал "Спартак" на царство //
Мирча Луческу: "Осталось три игры, а потом нужно принимать решение"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (6)
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lihddt

Свиньи хрюкают от радости

20:47

funyaka

ДАЙТЕРУМЫНУПОРАБОТАТЬ!

20:44

вперёд Спартак!

Руки прочь от Плаческу!))))))

20:43

Ленинград1984

Слава Богу!

20:40

ALEXATAMAN

Почему не рассматриваются российские специалисты, например, Семак?

20:40

Dr Death

жаль, а мне он нравился, веселил покруче гсо.

20:40

marksan

Бесполезно!

20:38