Игорь Чугайнов: "Спартак" чемпионство уже не упустит"

Экс-тренер "Сокола" Игорь Чугайнов в комментарии "СЭ" отметил, что после победы "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1) можно смело говорить о чемпионстве красно-белых. По его словам, состояние питерцев и ЦСКА не позволит им догнать лидера.

- Это был центральный матч не только 23-го тура, но и всего чемпионата, - заявил Чугайнов. - Не 100, но 95 процентов на то, что "Спартак" уже не упустит чемпионство: все-таки очковый отрыв от ЦСКА и "Зенита" за семь туров до финиша достаточно велик. Даже если "Спартак" начнет проигрывать матч за матчем, в чем лично я сильно сомневаюсь, его преследователи не показывают такой надежной и стабильной игры, чтобы догнать лидера чемпионской гонки.

Тренерский взгляд Игоря Чугайнова