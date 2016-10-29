Игнашевич сравнялся с Лоськовым, Акинфеев обошел Алдонина

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, выйдя на поле в матче со "Спартаком", догнал Дмитрия Лоськова по числу матчей в чемпионатах России. На счету обоих футболистов по 452 игры. До повторения рекорда российского чемпионата, принадлежащего Сергею Семаку, Игнашевичу остается провести всего четыре встречи. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 351-й поединок в высшем дивизионе. Это 11-й результат в истории турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России

Игрок Дата рожд. Клубы Сезоны Матчи Голы Сергей СЕМАК 27.02.1976 Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 1993-2013 456 102 Дмитрий ЛОСЬКОВ 12.02.1974 Ростов, Локомотив, Сатурн 1992-2012 451 120 Сергей ИГНАШЕВИЧ 14.07.1979 Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА 1999-н.в. 452 37 Игорь СЕМШОВ 06.04.1978 ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 1996-2014 433 98 Руслан АДЖИНДЖАЛ 22.06.1974 Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар, 1996-2015 397 21 Валерий ЕСИПОВ 04.10.1971 Факел, Ротор, Сатурн 1992-2007 390 88 Дмитрий КИРИЧЕНКО 17.01.1977 Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн 1998-2013 377 129 Дейвидас ШЕМБЕРАС 02.08.1978 Динамо, ЦСКА, Алания 1998-2013 369 3 Константин ЗЫРЯНОВ 05.10.1977 Торпедо, Зенит 2000-2014 365 39 Игорь ЛЕБЕДЕНКО 27.05.1983 Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек 2002-н.в. 363 58 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 20.06.1982 Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА 2001-н.в. 362 8 Игорь АКИНФЕЕВ 08.04.1986 ЦСКА 2003-н.в. 351 0 Евгений АЛДОНИН 22.01.1980 Ротор, ЦСКА, Мордовия, Волга 2000-2014 350 12

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА