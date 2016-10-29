Игнашевич сравнялся с Лоськовым, Акинфеев обошел Алдонина

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, выйдя на поле в матче со "Спартаком", догнал Дмитрия Лоськова по числу матчей в чемпионатах России. На счету обоих футболистов по 452 игры. До повторения рекорда российского чемпионата, принадлежащего Сергею Семаку, Игнашевичу остается провести всего четыре встречи. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 351-й поединок в высшем дивизионе. Это 11-й результат в истории турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Клубы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей СЕМАК
|
27.02.1976
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2013
|
456
|
102
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
12.02.1974
|
Ростов, Локомотив, Сатурн
|
1992-2012
|
451
|
120
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
14.07.1979
|
Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА
|
1999-н.в.
|
452
|
37
|
Игорь СЕМШОВ
|
06.04.1978
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
22.06.1974
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,
|
1996-2015
|
397
|
21
|
Валерий ЕСИПОВ
|
04.10.1971
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
88
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
17.01.1977
|
Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
02.08.1978
|
Динамо, ЦСКА, Алания
|
1998-2013
|
369
|
3
|
Константин ЗЫРЯНОВ
|
05.10.1977
|
Торпедо, Зенит
|
2000-2014
|
365
|
39
|
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
|
27.05.1983
|
Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек
|
2002-н.в.
|
363
|
58
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
20.06.1982
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
2001-н.в.
|
362
|
8
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
08.04.1986
|
ЦСКА
|
2003-н.в.
|
351
|
0
|
Евгений АЛДОНИН
|
22.01.1980
|
Ротор, ЦСКА, Мордовия, Волга
|
2000-2014
|
350
|
12