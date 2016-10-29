18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игнашевич сравнялся с Лоськовым, Акинфеев обошел Алдонина

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, выйдя на поле в матче со "Спартаком", догнал Дмитрия Лоськова по числу матчей в чемпионатах России. На счету обоих футболистов по 452 игры. До повторения рекорда российского чемпионата, принадлежащего Сергею Семаку, Игнашевичу остается провести всего четыре встречи. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 351-й поединок в высшем дивизионе. Это 11-й результат в истории турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России

Игрок

Дата рожд.

Клубы

Сезоны

Матчи

Голы

Сергей СЕМАК

27.02.1976

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2013

456

102

Дмитрий ЛОСЬКОВ

12.02.1974

Ростов, Локомотив, Сатурн

1992-2012

451

120

Сергей ИГНАШЕВИЧ

14.07.1979

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-н.в.

452

37

Игорь СЕМШОВ

06.04.1978

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

433

98

Руслан АДЖИНДЖАЛ

22.06.1974

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,

1996-2015

397

21

Валерий ЕСИПОВ

04.10.1971

Факел, Ротор, Сатурн

1992-2007

390

88

Дмитрий КИРИЧЕНКО

17.01.1977

Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

Дейвидас ШЕМБЕРАС

02.08.1978

Динамо, ЦСКА, Алания

1998-2013

369

3

Константин ЗЫРЯНОВ

05.10.1977

Торпедо, Зенит

2000-2014

365

39

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

27.05.1983

Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек

2002-н.в.

363

58

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

20.06.1982

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-н.в.

362

8

Игорь АКИНФЕЕВ

08.04.1986

ЦСКА

2003-н.в.

351

0

Евгений АЛДОНИН

22.01.1980

Ротор, ЦСКА, Мордовия, Волга

2000-2014

350

12

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
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