Grazie! Уникальный телефон Карреры

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Локомотив" - 4:0. Массимо КАРРЕРА на матче ближайшего соперника. С армейцами лидер чемпионата сыграет в воскресенье. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал одним из зрителей матча 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Локомотив" (4:0).

Итальянский специалист увидел крупную победу ближайшего соперника – с армейцами на их стадионе лидер чемпионата сыграет в ближайшее воскресенье. Вместе с тем наставник красно-белых продемонстрировал публике стильный телефон с выведенным наверху "Grazie" ("Спасибо!" – по-итальянски).

Напомним, фраза "Grazie, б…" родилась в конце августа после гостевой победы "Спартака" над "Анжи". Для Карреры та игра была четвертой во главе команды (и второй после официального утверждения на посту главного тренера). Итальянец традиционно вышел на поле поприветствовать своих игроков, крича им что-то по-итальянски. Защитник Дмитрий Комбаров ответил: "Грацио, б..."

С тех пор эта фраза стала мэмом и пошла в народ, появлялась на баннерах и майках. Как видим, кто-то на ней неплохо зарабатывает.

Напомним, матч 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.