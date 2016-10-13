15:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков пропустил тренировку "Спартака" из-за простуды, Промес занимается отдельно

0
0
0

"Спартак" проводит тренировку на базе в Тарасовке в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова", передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. В общей группе не занимается капитан красно-белых Денис Глушаков. Он пропускает тренировку из-за простуды. Нападающий Квинси Промес занимается отдельно. Голландец получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции (0:1) и был заменен на 16-й минуте.

С основой тренируются вратарь Александр Максименко, нападающий Денис Давыдов и полузащитник Артем Тимофеев.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ