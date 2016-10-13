Глушаков пропустил тренировку "Спартака" из-за простуды, Промес занимается отдельно

"Спартак" проводит тренировку на базе в Тарасовке в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова", передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. В общей группе не занимается капитан красно-белых Денис Глушаков. Он пропускает тренировку из-за простуды. Нападающий Квинси Промес занимается отдельно. Голландец получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции (0:1) и был заменен на 16-й минуте.

С основой тренируются вратарь Александр Максименко, нападающий Денис Давыдов и полузащитник Артем Тимофеев.