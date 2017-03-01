Георгий Ярцев: "Дзюба нашел свою команду"

– В современном футболе все крутится вокруг денег – трансферы, контракты. Насколько в этом плане нынешнее поколение футболистов отличается от того, с кем вы в 1996-м выигрывали золото в "Спартаке"? – вопрос Ярцеву.

– Недавно перечитывал книгу Вадима Евсеева, где у него есть такая фраза: "На меня деньги с неба упали и крыша поехала". Но он был в команде, где эту крышу мигом ставили на место, и человек работал. Тогда было так: если ты не работаешь на тренировках, то ни за какие заслуги в основной состав не попадешь.

– То есть это зависит от того, кто тобой занимается?

– От человека тоже. Сколько талантливых ребят было в "Спартаке-2", где получали очень приличные деньги, и когда им говорили: "Переходи в другую команду, с которой будешь бороться за высшую лигу", они шли туда неохотно. А зачем, когда все есть?

– Вот я знаю, Козлов в "Факеле" оказался.

– Козлов, Обухов. Талантливые ребята.

– Кротов еще был…

– Дело в том, что когда ты видел его пять-шесть лет назад, то думал, что он вырастет… А потом он уходит, и в новой команде вообще ничего не показывает. Возвращается назад. И эта болтанка вычеркивает его из списка талантливых игроков. Но есть люди, которым деньги голову не забивают.

– Тот же Дзюба. В "Томь", в "Ростов" уходил и везде доказывал.

– В Томске и Ростове его на руках носили. Вернулся в "Спартак" – не сложились отношения. И в итоге он нашел свою команду. А Погребняк? Да много ребят таких. Самедов вернулся в "Спартак", я очень рад этому. Но посмотрите, сколько наших талантливых игроков ушло в свое время из "Спартака" – Самедов, Тарасов, Торбинский, Яковлев, Григорьев. Еще раньше – Кузьмин. Сейчас – Козлов, Обухов. Значит, в свое время их не разглядели.

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