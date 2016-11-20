Георгий Лория: "Зенит" - очень сильна команда"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория после поражения от "Зенита" (1:3) в матче 14-го тура чемпионата России, рассказал о настроении в команде и впечатлениях, которые оставил соперник.

-Что можете сказать по поводу игры?

-Сложный матч, играли против очень сильной команды. Жаль, что не сумели забить второй мяч, очень этого хотелось

-Понятно, что в таблицу стараетесь лишний раз не заглядывать, тем не менее, что можете сказать насчёт турнирного положения?

– Идем последними, это грустно очень, конечно. Но сейчас пришёл новый тренер, игра меняется, я думаю мы в состоянии исправить сложившуюся ситуацию

– Можно ли сказать, что "Зенит" не удержал Дзюбу?

– В смысле не удержал? Это футбол, это не борьба, чтобы надо было держать кого– то. Контактный вид спорта, старались противодействовать Дзюбе, видимо, что – то не получилось у нас. (Артем РЯБОВОЛ)

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"