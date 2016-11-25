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Геннадий Орлов: "Селихов не особо интересовал "Зенит". Лодыгин сильнее"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что не видит серьезных причин, по которым "Зенит" мог бы приобрести вратаря "Амкара" Александра Селихова. Во вторник было официально объявлено, что 22-летний голкипер с 6 декабря продолжит карьеру в "Спартаке". Контракт рассчитан на 4,5 года, а трансфер стал самым крупным в истории пермского клуба.

 
Александр КЕРЖАКОВ (в центре) на тренировке "Зенита".Геннадий Орлов: "Кержаков не пропустил еще ни одной тренировки!"

– Сейчас вратарский вопрос в "Зените" отходит на второй план? Как относитесь к информации, что "Спартак" опередил питерцев, купив Селихова?

– А мне кажется, Селихов не особо интересовал "Зенит". Давайте сравним его и Лодыгина.

– Было бы интересно.

– Лодыгин выглядит однозначно предпочтительнее! Во-первых, у него есть опыт. Да, у Юрия был спад, но это касается любого футболиста. Посмотрим еще, как Селихов проявит себя в "Спартаке". Ведь сколько допускает ляпов при выходе из ворот? Сколько он пролетает мимо мяча? Вот-вот. Да, "Спартак" за него ухватился, но…

– Думаете, не станет первым номером?

– Селихову придется попотеть, чтобы вытеснить Реброва. Потом, "Спартак" претендует на титул. В такой команде ошибки не прощаются. Дай бог ему успеха, однако пока Ребров выглядит увереннее. Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет. Но пока он еще не состоявшийся вратарь. Вот, например, вчера какую ошибку Крицюк допустил в начале матча с "Зальцбургом", но потом-то играл надежно. Разве его можно поставить на один уровень с Селиховым? Конечно же, нет. Гильерме тоже сильнее новичка "Спартака". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (28)
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funyaka

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛОДЫГИН? С ТАКИМ ВРАТАРЕМ "ЗЕНИТ" НЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ НИ ЛИГУ ЕВРОПЫ, НИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ" - из недавних заголовков СЭ

16:08

shpasic

так-то Зенит уже брал такого "лучшего парня на деревне" - Жевнов его фамилия, если кто помнит. так тот за Зенит чудил ещё больше Лодыгина.

16:02

Platinum1991

Это чистейший РАЗВОД Амкара на деньги! Слухи про Италию это чтобы набить цену на Селихове и ВПАРИТЬ его ДУРАКАМ! Амкар Италией набил СЕБЕ цену, а Селихов столько НЕ СТОИТ! От силы 900 тысяч НЕ БОЛЬШЕ! Зачем Зениту тратить такие большие деньги НИ ЗА ЧТО! Хорошо, что Зенит не взял Селихова! Амкар ВПАРИЛ Спартаку Селихова и от этого ТОЛЬКО выиграл, а Спартак ПРОИГРАЛ. Юрий Лодыгин во сто крат лучше играет чем Селихов! Да и денег от сэкономит Зениту! Зениту не нужен был Селихов! Это надуманная ситуация у Луческу! Юрий Лодыгин - это ВЕСОМЫЕ пол команды, а с его уходом - Зенит ждёт провал во вратарской позиции и Селихов её НЕ ЗАКРОЕТ! Юрию Лодыгину надо поработать над приёмом мяча и укрепить концентрацию на тренировках и всё! А тратить ДУТЫЕ семь ЛИМОНОВ евро из-за двух не вынужденных ошибок Юрия Лодыгина - ЭТО ПЕРЕБОР, пустая трата и выбрасывание газпромовских денег на ветер! ЗАБЫЛИ быстро и ПАМЯТЬ у Зенита коротка, когда Юрий Лодыгин ДВЕСТИ раз СТОПУДОВО выручал команду, а теперь из-за нескольких ошибок готовы с ним расстаться! Пусть Юрий Лодыгин играет дальше и приносит большую пользу Зениту! Лучше СИНИЦА Юрия в руках, чем журавль Селихова в НЕБЕ и ещё 3,5 лимонов впридачу, которые он НЕ СТОИТ! Овчинка выделки НЕ СТОИТ!!! Однозначно!

16:02

shpasic

странно, что он не сказал: Селихов хуже Лодыгина, но лучше Акинфеева)

16:01

П_о_в_а_р

В Питере пить.

15:59

kb minsk

Совсем плохо старику. Недавно поносил Лодыгина,а теперь чуть ли не лучший воротчик в мире. Маразм крепчает

15:54

Ю.Ю.

Скучно без Вас, Геннадий Сергеевич)))

15:50

serzheo

Дело не в Лодыгине, сильнее он или нет. Дело в Селихове - на первый номер Зенита он не тянет, вот и вся причина, почему он не интересовал Зенит.

15:48

Vizioso

Ну тут ничего нового - всяк кулик своё болото хвалит. Загадочно только, на кой ляд оценивать игру на выходах Селихова в отрыве от Лодыгинских чудо-выходов, коли уж он сравнивает этих двоих.

15:47

Айртон

Лицемер.)) "Дай Бог ему успеха" (с) (Имеется ввиду в Спартаке). Вот кто поверит в искренность его слов?)) Тьфу, балаболка питерская.))

15:47

27Hoax

– Лодыгин этим ляпом подписал себе приговор?__________ – Решать главному тренеру. Но с таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России._________Геннадий Сергеевич, а кто это говорил?

15:46

Паснаход

пора на покой...

15:45

Жорик Вартанов

ну тут всем все понятно)

15:43

Kirillyurrich

кстати, первая часть фразы-истинная правда...а вообще читать орлова - развлекуха, хоть посмеяться можно

15:42

letmebetomorrow

вот селихов играет в перми, растет получает опыт. в спартаке селихов сядет на лавку. наверно, есму зарплату дадут хорошую, но ест ьвероятность потерять хорошего в будущем вратаря. в общем глупо

15:40

бронепоезд

Это же надо как человека прет с эспумизана.

15:40

Adios Аmigos R.

Как всегда, согласен с Геннадий Сергеичем. Всё-таки по уровню понимания футбола он 300 очков форы даст местным диванным экспертам, имхо.

15:40

77миротворец77

Дед прав. На youtube можно легко найти подтверждение его слов.

15:39

foreverCSKAforever

Это же Геннадий Сергеевич - верх адекватности. Уверен, он недострой на Крестовском признает лучшим сооружением, чем готовая Сервелат-Арена.

15:37

chempion 1985

Из-за того, что у Зенита нет нормального вратаря-они поэтому в прошлом году мимо ЛЧ, а в этом горят Спартаку(Лодыгин и Кержаков -две дырки). Столько очков из-за них потеряли. Так это при защитниках Гарай, Кришито, Ломбертс. Я бы на этих посмотрел на них в каком -нибудь Оренбурге, где вообще без защиты играют

15:37

РусланИ

лодыгин привозил, привозит и будет привозить.

15:36

svs

"Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет." Каррера недавно высказал по этому поводу: Еще раз без мого ведома возьмете игрока и я уйду.

15:34

Andrey_Veselov

Посмотрим, Гена =) Может и так

15:33

zidi

АХАХАХАХАХАХАХАХА.... Стоп, а что я смеюсь.... Ах, ну да, я прочитал комментарии Орлова АХАХАХАХАХААХАХ!!!!!

15:33

Лохматый

Геннадий Сергеевич, конечно Лодыгин сильнее. Особенно на выходах. Неоднократно уже наблюдал за этим проявлением силы и,надеюсь, еще не раз увижу...

15:32

Гаттузо зол!

Я конечно понимаю патриотизм, то се, но говорить, что Лодыгин лучше- это чересчур патриотично.

15:32

Ботаникум

"Раз не "зенитвец", то надо обгадить (хотя бы влёгкую, чтобы Лёше-Газпрёму сделать приятное!)" - вот лозунг ГСО и ему подобных "сарсаний"!

15:29

stormtrooper501

Завидует генадий) Лодыгин сильнее - Бугагашенька(с)

15:24

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Материалы других СМИ