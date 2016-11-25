Геннадий Орлов: "Селихов не особо интересовал "Зенит". Лодыгин сильнее"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что не видит серьезных причин, по которым "Зенит" мог бы приобрести вратаря "Амкара" Александра Селихова. Во вторник было официально объявлено, что 22-летний голкипер с 6 декабря продолжит карьеру в "Спартаке". Контракт рассчитан на 4,5 года, а трансфер стал самым крупным в истории пермского клуба.

– Сейчас вратарский вопрос в "Зените" отходит на второй план? Как относитесь к информации, что "Спартак" опередил питерцев, купив Селихова?

– А мне кажется, Селихов не особо интересовал "Зенит". Давайте сравним его и Лодыгина.

– Было бы интересно.

– Лодыгин выглядит однозначно предпочтительнее! Во-первых, у него есть опыт. Да, у Юрия был спад, но это касается любого футболиста. Посмотрим еще, как Селихов проявит себя в "Спартаке". Ведь сколько допускает ляпов при выходе из ворот? Сколько он пролетает мимо мяча? Вот-вот. Да, "Спартак" за него ухватился, но…

– Думаете, не станет первым номером?

– Селихову придется попотеть, чтобы вытеснить Реброва. Потом, "Спартак" претендует на титул. В такой команде ошибки не прощаются. Дай бог ему успеха, однако пока Ребров выглядит увереннее. Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет. Но пока он еще не состоявшийся вратарь. Вот, например, вчера какую ошибку Крицюк допустил в начале матча с "Зальцбургом", но потом-то играл надежно. Разве его можно поставить на один уровень с Селиховым? Конечно же, нет. Гильерме тоже сильнее новичка "Спартака". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым