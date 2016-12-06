23:56 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Фламенго" начал переговоры со "Спартаком" по Ромулу?

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Полузащитник "Спартака" Ромулу в январе может стать игроком "Фламенго", информирует Globo.com. Согласно источнику, футболист уже встретился с представителями бразильского клуба и изъявил желание сменить команду.

Отмечается высокая вероятность перехода 26-летнего футболиста во "Фламенго", поскольку его контракт с красно-белыми истекает летом 2017 года. В январе бразилец получит право свободно вести переговоры с любыми командами, но представители "Фламенго" хотят выкупить игрока у "Спартака", чтобы Ромулу позже не присоединился к другой команде.

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