"Фламенго" начал переговоры со "Спартаком" по Ромулу?

Полузащитник "Спартака" Ромулу в январе может стать игроком "Фламенго", информирует Globo.com. Согласно источнику, футболист уже встретился с представителями бразильского клуба и изъявил желание сменить команду.

Отмечается высокая вероятность перехода 26-летнего футболиста во "Фламенго", поскольку его контракт с красно-белыми истекает летом 2017 года. В январе бразилец получит право свободно вести переговоры с любыми командами, но представители "Фламенго" хотят выкупить игрока у "Спартака", чтобы Ромулу позже не присоединился к другой команде.