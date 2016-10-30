Евгений Чернов: "Раз Луческу меня ставит, наверное, что-то во мне видит"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов после матча 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) подчеркнул, что стремится оправдывать доверие тренерского штаба. Воспитанник томичей признался, что чувствует, что в родном городе им гордятся, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Матч прошлого тура с "Оренбургом" вы не доиграли из-за травмы, однако сегодня провели матч от звонка до звонка.

– Мы с первых минут владели инициативой, создавали моменты. Было приятно играть.

– Чувствуете ли, что становитесь постепенно игроком основного состава "Зенита"?

– Состав определяет тренер – я же про себя говорить не хочу. Но раз тренер ставит, возможно, что-то видит во мне. Я же стараюсь доказывать на поле, что он делает это не зря.

– Взаимопонимание с партнерами, на каком уровне?

– Всегда есть к чему стремиться. Сегодня удалось поучаствовать в голе, и в обороне мы сыграли, считаю, хорошо. Поэтому этой игрой удовлетворен.

– Правда, ли что в Томске гордятся тем, что вы сейчас – игрок "Зенита"?

– Да и я это чувствую. Когда только перешел в "Зенит" меня очень многие с этим поздравили, говорили – это правильное решение и большой шаг в карьере. А теперь вот получилось так, что свой первый полный матч в премьер-лиге отыграл против своей родной команды. Я очень благодарен "Томи" за то, что она меня воспитала, позволила сделать первые шаги в футболе.

– Все 90 минут тяжело было отыграть за основу?

– Не сказал бы. Движения, подключений во втором тайме в принципе было не так много.

– Вы ездили в Махачкалу, однако в матче, который закончился для "Зенита" 0:4 не сыграли.

– Это тоже вопрос, скорее к тренеру. Когда мне дают шанс, я стараюсь им воспользоваться.