Евгений Чернов: "Кто главный конкурент "Зенита"? Думаю, "Спартак"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов, для которого матч 11-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (1:0) стал первым в чемпионате России за сине-бело-голубых, подчеркнул, что питерцы контролировали ход этого матча.

– На уровне РФПЛ нужно быстрее думать и принимать решения, борьбы меньше, чем в ФНЛ, поэтому играть приятно, – подчеркнул Чернов. – Впечатления от игры хорошие, мы ее контролировали, у наших ворот практически ничего не возникало, поэтому как игрок обороны могу быть доволен. Да и в атаке проводил едва ли не больше времени, чем в защите. Был даже момент, чтобы отличиться в дебютном матче, но, к сожалению, не получилось.

– Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– Предполагал это еще пару дней назад, так как не тренировался Кришито. Думал, что будет шанс.

– Какую задачу ставил тренер на игру?

– Лично мне он никаких наставлений не давал. У всех крайних защитников есть свои обязательства, им и следовал.

– С чем связана замена в перерыве?

– У меня было повреждение, встречу не мог продолжить, поэтому и поменяли. Ничего страшного не случилось, получил небольшой ушиб, через пару дней точно все будет в порядке.

– В прошлом году вы играли против "Газовика", как изменился коллектив?

– Команда усилилась игроками такого высокого уровня как Георгиев, он определяет игру в центре поля. Против "Зенита" им было тяжело. Главное, что набрали три очка. Кто главный конкурент "Зенита"? Думаю, что "Спартак". (Александр ЯКОБСОН, Антон ИВАНОВ)