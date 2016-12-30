Дмитрий Нагиев: "Для меня "Спартак" может быть красной тряпкой азарта"

Ведущий популярнейшего шоу "Голос" Дмитрий Нагиев, финал которого состоится сегодня на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".

– Вы давний поклонник "Зенита". Как вам сине-бело-голубые при Мирче Луческу? Нравится крен на атакующий футбол?

– Пока сложно делать выводы. Это не то время, когда режиссер может назвать проект своим. Давайте дадим Луческу еще немного времени.

– "Спартак" для вас – словно красная тряпка для быка?

– Для меня совершенно неприемлемо слово "ненависть". Футбол – сфера развлечений, и как только мы ее переводим в область вражды, заканчивается смысл спорта. Для меня "Спартак" может быть красной тряпкой азарта. Не более. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Нагиева здесь