10:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Нагиев: "Для меня "Спартак" может быть красной тряпкой азарта"

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Ведущий популярнейшего шоу "Голос" Дмитрий Нагиев, финал которого состоится сегодня на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".

– Вы давний поклонник "Зенита". Как вам сине-бело-голубые при Мирче Луческу? Нравится крен на атакующий футбол?

– Пока сложно делать выводы. Это не то время, когда режиссер может назвать проект своим. Давайте дадим Луческу еще немного времени.

"Спартак" для вас – словно красная тряпка для быка?

– Для меня совершенно неприемлемо слово "ненависть". Футбол – сфера развлечений, и как только мы ее переводим в область вражды, заканчивается смысл спорта. Для меня "Спартак" может быть красной тряпкой азарта. Не более. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Нагиева здесь

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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