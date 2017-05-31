Дмитрий Гунько: "Сакала приятно удивляет. "Спартак" следит за ним"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько рад успехам нападающего красно-белых Фэшна Сакалы на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. Сегодня форвард сборной Замбии забил гол в ворота Германии (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала. Всего на его счету уже три мяча на турнире в Корее.

– Рад успехам Сакалы. Следим за ним, как и за другими игроками "Спартака-2" в своих сборных, – сказал Гунько. – Фэшн приятно удивляет, будет надеяться на то, что он дойдет как можно дальше на чемпионате мира, хоть это и сократит его отпуск. (Сергей АСТАХОВ)