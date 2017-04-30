20:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Выиграли не так ярко, не 4:0, но три очка останутся в истории"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России заявил, что красно-белым было важно победить в гостях у принципиального соперника. Также футболист отметил, что главное для команды – не яркая победа, а набранные три очка.

– Конечно, эта победа принципиальна, тем более на поле ЦСКА, – сказал Глушаков. – Надо было выиграть, у нас был должок перед ними. Может быть, не так ярко, не 4:0 выиграли. Но три очка останутся в истории. Главное – победа.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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redshark

Капитан, опять много говоришь, не бери пример с Дзюбы....плохо кончишь! Радуй нас игрой, а мы? Мы оценим на века!

20:55