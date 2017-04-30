Денис Глушаков: "Выиграли не так ярко, не 4:0, но три очка останутся в истории"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России заявил, что красно-белым было важно победить в гостях у принципиального соперника. Также футболист отметил, что главное для команды – не яркая победа, а набранные три очка.

– Конечно, эта победа принципиальна, тем более на поле ЦСКА, – сказал Глушаков. – Надо было выиграть, у нас был должок перед ними. Может быть, не так ярко, не 4:0 выиграли. Но три очка останутся в истории. Главное – победа.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"