Дарья Глушакова: "Хорошо, что у "Спартака" больше болельщиков мужчин, чем девушек"

Дениса Глушакова Дарья в откровенном интервью рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами. Жена капитана “Спартака” в откровенном интервью рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами.

– Вы – жена известного футболиста. Фанаты, поклонники... У публичности есть и обратная сторона: такое не каждая выдержит. Вы – ревнивый человек?

– Я спокойно к этому отношусь. Они играют в футбол для болельщиков. Денис старается уделять им внимание по максимуму: сфотографироваться, автограф оставить. А когда девушки начинают назойливо писать… Я очень ревнивая, и он это знает! Мой муж – моя территория. Хорошо, что у “Спартака” больше болельщиков мужчин, чем девушек.

– Многие жены футболистов по популярности не отстают от мужей…

– Я не пиарюсь, мне это не нужно. Но поклонники Дениса и болельщики “Спартака” постоянно пишут в соцсетях. Бывают сообщения с просьбой передать мужу, что он либо хорошо, либо плохо играет.

– С какими сложностями в семейной жизни приходится сталкиваться жене футболиста?

– Когда только поженились, тяжело переживала его отъезды на сборы. Дениса часто не бывает дома: ни выходных, ни праздников. Даже сейчас… 27 января ему исполняется 30 лет, а он будет на сборах…

Полностью интервью Глушаковой – скоро в "СЭ"