Дарья Глушакова: "Хорошо, что у "Спартака" больше болельщиков мужчин, чем девушек"

– Вы – жена известного футболиста. Фанаты, поклонники... У публичности есть и обратная сторона: такое не каждая выдержит. Вы – ревнивый человек?
– Я спокойно к этому отношусь. Они играют в футбол для болельщиков. Денис старается уделять им внимание по максимуму: сфотографироваться, автограф оставить. А когда девушки начинают назойливо писать… Я очень ревнивая, и он это знает! Мой муж – моя территория. Хорошо, что у “Спартака” больше болельщиков мужчин, чем девушек.
– Многие жены футболистов по популярности не отстают от мужей…
– Я не пиарюсь, мне это не нужно. Но поклонники Дениса и болельщики “Спартака” постоянно пишут в соцсетях. Бывают сообщения с просьбой передать мужу, что он либо хорошо, либо плохо играет.
– С какими сложностями в семейной жизни приходится сталкиваться жене футболиста?
– Когда только поженились, тяжело переживала его отъезды на сборы. Дениса часто не бывает дома: ни выходных, ни праздников. Даже сейчас… 27 января ему исполняется 30 лет, а он будет на сборах…
Полностью интервью Глушаковой – скоро в "СЭ"