Бранислав Иванович: "Хиддинк дал мне первый шанс заиграть в основе "Челси"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что в период выступлений за "Челси" многому научился от каждого тренера лондонцев. Серб подчеркнул, что под руководством Роберто Ди Маттео он впервые почувствовал себя лидером лондонцев.

– Кто из тренеров "Челси" вам больше всего помог вырасти в игровом плане?

– Таких тренеров было много. Долго перечислять имена. Одного выделить очень тяжело. И в "Челси", и в сборной были тренеры, которые здорово помогали. Когда я только переехал в Англию, у меня многое не получалось, но Авраам Грант здорово поддерживал, говорил, что мое время придет. Потом был Гус Хиддинк, которые дал первый шанс по-настоящему заиграть в основе. Карло Анчелотти помог сделать огромный шаг вперед. У Андре Виллаш-Боаша я многому научился в плане понимания футбола. С Ди Маттео были отличные отношения. Когда он стал главным тренером, я впервые почувствовал, что становлюсь одним из лидеров команды, который должен делать больше, чем обычный футболист. С Рафой Бенитесом я выиграл Лигу Европы, забил в финале. Моуринью – тоже помог сделать невероятный рывок в развитии. 2 - 3 года при нем – лучшее время в моей карьере. Мне было 28 - 30 лет, я чувствовал себя взрослым игроком. Конте многое дал в плане тактики и "физики". Для каждого тренера у меня есть своя благодарность. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"