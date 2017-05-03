Благое Георгиев: "Пенальти в матче с "Зенитом" не было, вот только "Оренбургу" очки никто не вернет"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев отметил, что в матче 25-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) бригада арбитров допустила ошибку, назначив пенальти в ворота его команды. По словам игрока, он не нарушал правила на Юрии Жиркове.

– После встречи с "Зенитом" вы тоже не сдерживали эмоций, оценивая работу арбитра.

– Так и есть! Пенальти там не было, я не нарушал правил на Жиркове. Как было? Юрий прокинул мяч в сторону от ворот, а потом врезался в меня и упал. Но я же убрал ногу, уходил от контакта, а судья поставил на "точку".

– Некоторые специалисты считают, что Вилков допустил ошибку.

– Вот только "Оренбургу" от этого не легче, очки нам никто не вернет. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Благое Георгиева