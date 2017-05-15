Артур Григорьянц: "Спартак" может быть оштрафован по четырем пунктам"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с выбежавшими болельщиками "Спартака" на поле в матче 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром" в Перми (1:0). Московскому клубу грозят штрафы еще по трем пунктам. Заседание пройдет во вторник, 16 мая, и начнется в 13:00.
- Матч ЦСКА – "Арсенал". Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику, - заявил Григорьянц. - Матч "Крылья Советов" – "Зенит". Болельщики гостей использовали пиротехнику.
Матч "Амкар" – "Спартак": болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле.
В повестку дня также включен инцидент на мини-футбольном матче "Тюмень" – "Газпром-Югра". Будет рассмотрен эпизод с массовой дракой, состоявшейся после окончания матча. В заседании примут участие представители обоих клубов и судьи. (Евгений БЕЛОУСОВ)
van der sar
А может в Перми стадион нормальный построить вместо этого школьного поля с хилым забором? Причём тут клуб? Разве клуб виноват,что принимающая сторона не организовала оцепление поля? Ведь понятно было, что побегут,народ то ведь у нас дикий. И в чём виноват клуб, если болельщики скандируют ненормативные "кричалки"? И разве клуб виноват,что пропускают на стадион с пиротехникой? Я понимаю, что чиновники РФС тоже хотят на хлеб икру намазывать и на Лазурном берегу строиться, но всё-таки, причем тут клуб?
11:54
za_yatc
Понять и простить "народничков".
11:40