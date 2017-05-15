Артур Григорьянц: "Спартак" может быть оштрафован по четырем пунктам"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с выбежавшими болельщиками "Спартака" на поле в матче 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром" в Перми (1:0). Московскому клубу грозят штрафы еще по трем пунктам. Заседание пройдет во вторник, 16 мая, и начнется в 13:00.

- Матч ЦСКА – "Арсенал". Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику, - заявил Григорьянц. - Матч "Крылья Советов" – "Зенит". Болельщики гостей использовали пиротехнику.

Матч "Амкар" – "Спартак": болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле.