Артем Ребров: "Дзюба – взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" рассказал, что общается со своим бывшим партнером, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Голкипер добавил, что форвард поздравил его с чемпионством.
– Как относятся в "Спартаке" к Дзюбе?
– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.
– Дзюба поздравил вас с чемпионством?
– Да.
– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...
– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу. (Отдел футбола)