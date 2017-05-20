Артем Ребров: "Дзюба – взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Дзюба – взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" рассказал, что общается со своим бывшим партнером, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Голкипер добавил, что форвард поздравил его с чемпионством.

 
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– Как относятся в "Спартаке" к Дзюбе?

– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

– Дзюба поздравил вас с чемпионством?

– Да.

– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу. (Отдел футбола)

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