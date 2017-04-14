Артем Дзюба: "Среди болельщиков "Спартака" есть сектанты. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии воскресного матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что многие болельщики красно-белых заслужили, чтобы их команда завоевала чемпионство, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом форвард отметил, что сине-бело-голубые мотивированы обыграть спартаковцев на их поле.

– Вас не расстраивает мысль, что "Спартак" может стать чемпионом раньше вас? – вопрос Дзюбе.

– Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у "Спартака" не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

– Что значит "такого судейства не было у "Спартака"?

– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У "Ростова", например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. "Амкар" спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный "Спартак" на его территории.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.