12:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Среди болельщиков "Спартака" есть сектанты. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии воскресного матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что многие болельщики красно-белых заслужили, чтобы их команда завоевала чемпионство, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом форвард отметил, что сине-бело-голубые мотивированы обыграть спартаковцев на их поле.

 
2 октября 2016 года. Санкт-Петербург. "Зенит" – "Спартак" – 4:2. В матче первого круга сильнее оказались питерцы. Каким будет результат в это воскресенье?Так кто же популярнее – "Спартак" или "Зенит"?

– Вас не расстраивает мысль, что "Спартак" может стать чемпионом раньше вас? – вопрос Дзюбе.

– Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у "Спартака" не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

– Что значит "такого судейства не было у "Спартака"?

– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У "Ростова", например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. "Амкар" спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный "Спартак" на его территории.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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ненавижу_Мойшу_Каца

Кто-нибудь из мясных мог бы тут рассказать: какой процент сектантов в общем кол-ве спартаковских болельщиков ? 10, 20, 30% ??

13:08

ЗЮК

Торговка собой.Мерзкий тип.

12:53

RW.irk

Ну полный Д)))

12:49

yurii p

пошел кал из ротового отверстия,заткните выгребную яму, дерьмом несет.

12:48

Dr Death

Экскаватор запел, а как Ростов судили с синитом? забыл? синит тухлая команда плакс.

12:46

Bache Gabrielsen

Ходячий экскаватор разговорился...

12:46

Levbereg

Дзюбу как игрок в том Спартаке бы загнулся. А сегодяшний Спартак должен быть чемпионом.

12:45

Красно Белый Питер

Чушь!!!

12:43

Exsorsist

Барыга и гопник еще хлеборезку открывает.

12:35

6_Lesni4ij

Игрочишка опять ноет. Уже соломку подстелил перед воскресением.

12:33

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