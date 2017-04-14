Артем Дзюба: "Среди болельщиков "Спартака" есть сектанты. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии воскресного матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что многие болельщики красно-белых заслужили, чтобы их команда завоевала чемпионство, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом форвард отметил, что сине-бело-голубые мотивированы обыграть спартаковцев на их поле.
– Вас не расстраивает мысль, что "Спартак" может стать чемпионом раньше вас? – вопрос Дзюбе.
– Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у "Спартака" не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.
– Что значит "такого судейства не было у "Спартака"?
– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У "Ростова", например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. "Амкар" спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный "Спартак" на его территории.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.
ненавижу_Мойшу_Каца
Кто-нибудь из мясных мог бы тут рассказать: какой процент сектантов в общем кол-ве спартаковских болельщиков ? 10, 20, 30% ??
13:08
ЗЮК
Торговка собой.Мерзкий тип.
12:53
RW.irk
Ну полный Д)))
12:49
yurii p
пошел кал из ротового отверстия,заткните выгребную яму, дерьмом несет.
12:48
Dr Death
Экскаватор запел, а как Ростов судили с синитом? забыл? синит тухлая команда плакс.
12:46
Bache Gabrielsen
Ходячий экскаватор разговорился...
12:46
Levbereg
Дзюбу как игрок в том Спартаке бы загнулся. А сегодяшний Спартак должен быть чемпионом.
12:45
Красно Белый Питер
Чушь!!!
12:43
Exsorsist
Барыга и гопник еще хлеборезку открывает.
12:35
6_Lesni4ij
Игрочишка опять ноет. Уже соломку подстелил перед воскресением.
12:33