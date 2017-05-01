Артем Дзюба: "Играем очень плохо, нервно"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в перерыве матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что команда играет нервно и очень неточно, особенно в завершающей стадии. По словам форварда, он с теплотой вспоминает томских болельщиков.

- Играем очень плохо, нервно. Владеем преимуществом, но в завершающей стадии допускаем детские ошибки. Последнее время постоянно так, - отметил Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". - Не знаю, с чем это связано.

Хочу ли я забить бывшей команде? Главное - победить и занять второе место. Я люблю Томск, здесь частичка меня. Здесь прошла моя молодость и становление меня как футболиста. С теплом вспоминаю томскую публику.

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"