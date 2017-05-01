Арбитр ошибочно не удалил игрока "Зенита"

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.

Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.

Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.