Арбитр ошибочно не удалил игрока "Зенита"

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)
Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.
Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.
Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.
Борьба Доменико КРИШИТО с Александром СТОЛБОВЫМ.
Mikeroft
Бобров ты совсем слепой ? Столбов завалил Кришито откровенно борцовским приемом. Ему уж точно красная светила. А ты молчок об этом. Понятно, что на зарплате у ГВК, но совесть то надо иметь.
14:26
Производственник
Ах подлецы из СЭ а что было до этого,вы ролик выставьте а не картинку
14:25
Никто62
Нет арбитор БЕЗОШИБОЧНО не удалил игрока Зенита и уже не первый раз они так БЕЗОШИБОЧНО поступают.Им же Зеню в ЛЧ надо протащить!
14:23