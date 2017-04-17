Андрей Будогосский: "Комиссия рассмотрит момент, когда мяч попал в руку Комбарову"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС оценил работу бригады арбитра Александра Егорова на матче 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1). По его словам, эпизод с попаданием мяча в руку защитника красно-белых Дмитрия Комбарова он пока оставит без комментариев.

– Как оцените работу Егорова? – вопрос Будогосскому.

– Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация (мяч после прострела Смольникова в штрафную "Спартака" попал в руку Комбарова. – Прим. С. Е.), провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?

– В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

– Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?

– Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.

– Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?

– Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"