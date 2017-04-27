Андрей Будогосский: "Безбородов справится с такой игрой, как ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отметил, что назначенный главным арбитром на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" Владислав Безбородов справится с игрой такого высокого уровня. Будогосский подчеркнул, что назначать Сергея Карасева на второй матч ЦСКА кряду было бы некорректно.

– Безбородов входит в первую группу судей УЕФА, и мы рассчитываем, что он может быть востребован на более высоком уровне, – сказал Будогосский. – На мой взгляд, у него остаются шансы для того, чтобы попасть в элитную группу. Надо, чтобы и он проводил матчи подобного уровня. И потом, наверное, немного некорректно, если бригада Карасева будет судить две игры подряд одной и той же команды. Безбородов один из наших сильнейших рефери, и он справится с игрой такого высокого уровня.

Хотел бы еще отметить тот факт, что на матч 26-го тура назначен Евгений Турбин, а Михаил Вилков работает на финале Кубка, это тоже один из факторов, который говорит о том, что работа арбитров была проанализирована и не вызывает каких-то вопросов на данном этапе. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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