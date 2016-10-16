Анатолий Байдачный: "Спартак" создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов"

Бывший главный тренер "Ростова" Анатолий Байдачный высказал мнение, что ростовчане достойно смотрелись в игре 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Специалист считает, что защитник Федор Кудряшов не наиграл на красную карточку в эпизоде со столкновением с полузащитником Романом Зобниным.
– Не ожидал, что матч сложится таким образом, – сказал Байдачный. – Я надеялся, что победит "Ростов". Конечно, это решение арбитра но, на мой взгляд, удаление Кудряшова было необязательным. Это большая фора для "Спартака". Стоит отметить, что, даже оставшись вдевятером, ростовчане выглядели уверенно и вполне могли сравнять счет. Они могут занести эту встречу себе скорее в плюс, нежели в минус.
"Ростов" не стоит рассматривать как отдельных личностей. Они едины, как духовно, так и на поле. Это не команда, состоящая из звезд, а команда-звезда. Красно-белым этого пока не хватает.
Сложно сказать, что кто-то из подопечных Карреры выделялся в этой встрече. Нынешний "Спартак" создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у "Спартака" тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает. (Любовь КОНЯЕВА)
Promesov
Спартак был в психо жопе после матча с АЕКом и если оставили бы Аленичева игроки не смогли бы выйти из этой ямы. Не досчитались бы очков во многих играх ни с Оренбургом, ни с Анжи, ни с Локо и всех игроков поливали бы в г..... Находились бы в 8-ке и Аленичева в итоге все равно бы пнул бы Федун по зад - это 100%. Все вспомним что кричали футболерам после поражение от киприотов - вы все го..о и посмотрите на записи какой вид удручающий был у Глушака и Алени и у всех вообще. Эти чортовы ксперты уже чеслово надоели. Сами посмотрели два три матча топовых с участием Спартака со стороны. Ничего не знают что там происходит внутри организации, какие бурления происходят. И уже считают себя в праве указывать что и как в жизни, а другие все идиоты вокруг. У меня тоже сосед как бахнет тоже ксперт во всем становится - и в самолетах и в ракетах и в политике и в нефтегазе и в космосе и еще учит бабаму и европейцев как правильно политику вести - этакий уникум - вундеркин.
16:34
Против шерсти
Больно смотреть, как всякие проходимцы выезжают на багаже Валеры!
16:30
Нефан1
Полностью согласен. Карреру звали оборону строить - так ее толком и нет. Остальной игры тоже: так натужно против 9-х обороняться...
16:17
tarkys
Та еще байда.
16:15
Alexis33
Откуда вы всё достаете этих персонажей,Байдачный ещё теперь всплыл.и тоже эксперт.смешно уже
16:14
Xen1um
ddf, это все сказки на ночь, спи спокойно
16:11
dfrc
да, цельной игры " Спартака" не было...."Ростов" хоть и проиграл, но они смотрелись лучше в плане ИГРЫ...
15:51
ddf
Спартак пользуется плодами нефтянной компании лукойл и его влиятельных руководителей путем оказания воздействия на определенную категорию людей, занимающихся трактовкой правил в ходе футбольных матчей. Я думаю, что вчера глухо-немой и слепой тренер добился бы такого же результата как и Каррерра
15:46