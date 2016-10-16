Анатолий Байдачный: "Спартак" создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов"

Бывший главный тренер "Ростова" Анатолий Байдачный высказал мнение, что ростовчане достойно смотрелись в игре 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Специалист считает, что защитник Федор Кудряшов не наиграл на красную карточку в эпизоде со столкновением с полузащитником Романом Зобниным.

– Не ожидал, что матч сложится таким образом, – сказал Байдачный. – Я надеялся, что победит "Ростов". Конечно, это решение арбитра но, на мой взгляд, удаление Кудряшова было необязательным. Это большая фора для "Спартака". Стоит отметить, что, даже оставшись вдевятером, ростовчане выглядели уверенно и вполне могли сравнять счет. Они могут занести эту встречу себе скорее в плюс, нежели в минус.

"Ростов" не стоит рассматривать как отдельных личностей. Они едины, как духовно, так и на поле. Это не команда, состоящая из звезд, а команда-звезда. Красно-белым этого пока не хватает.

Сложно сказать, что кто-то из подопечных Карреры выделялся в этой встрече. Нынешний "Спартак" создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у "Спартака" тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает. (Любовь КОНЯЕВА)