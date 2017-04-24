Алексей Еськов: "Конечно, переживаю. Я не железный"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" признался, что ему неприятна критика после матча 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Он подчеркнул, что действовал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА. Напомним, что Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев.
– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент "Урала" Григорий Иванов планирует добиваться, "чтобы арбитра отстранили вообще". Как вы к этому относитесь?
– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: "Извините, был не прав".
– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?
– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же. (Сергей ЕГОРОВ)
баламошка
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00:35
ALEX Spartacus
Бессовестная скотина!
00:34
zenit08
Переживаешь? Гори в аду, мразь. Переживали игроки и болельщики Урала, чью команду ты хладнокровно убил.
23:59 24 апреля
merniloskut
Мне! Сберкнижку - мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем...(с)
23:53 24 апреля
Спартач и че?
может до чемпионата устраивать публичную лекцию или семинар об изменениях в правилах судейства?(понятно куда чувак клонит на уефа стрелки кидает).
23:53 24 апреля