Алексей Еськов: "Конечно, переживаю. Я не железный"

Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" признался, что ему неприятна критика после матча 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Он подчеркнул, что действовал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА. Напомним, что Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев.

– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент "Урала" Григорий Иванов планирует добиваться, "чтобы арбитра отстранили вообще". Как вы к этому относитесь?

– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: "Извините, был не прав".

– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же. (Сергей ЕГОРОВ)