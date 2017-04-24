23:40 24 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Еськов: "Конечно, переживаю. Я не железный"

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Арбитр Алексей Еськов в интервью "СЭ" признался, что ему неприятна критика после матча 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Он подчеркнул, что действовал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА. Напомним, что Еськов удалил в этой встрече трех екатеринбуржцев.

 
Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ (второй справа) наказывает предупреждением Артема ДЗЮБУ (№22).Алексей Еськов: "Бикфалви сыграл безрассудно"

– После матча поднялся большой шум – депутат Госдумы из Екатеринбурга собирается сделать запрос в РФС о судействе матча, президент "Урала" Григорий Иванов планирует добиваться, "чтобы арбитра отстранили вообще". Как вы к этому относитесь?

– А как я могу реагировать? Конечно, неприятно все это слышать. Я всю жизнь в футболе, вырос в спортивной семье, отец у меня заслуженный тренер, дядя играл. Конечно, когда люди делают такие заявления о моем отстранении, то возникают определенные переживания. Решения по ходу встречи принимал в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА – и по карточкам, и по единоборствам выдерживал линию: если обратите внимание, в первом тайме практически не было фолов. Если я ошибаюсь, то не скрываю этого. Все живые люди. Если в каком-либо матче допустил промах, не стесняюсь сказать: "Извините, был не прав".

– Есть ли за что предъявить претензии к самому себе по игре в Петербурге? Приняли бы другие решения, вернись все назад?

– Конечно, переживаю. Человек не железный, работа сложная. Но в судействе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения – если бы да кабы. Нет черновика, все на чистовик. И готовимся профессионально, и работу выполняем так же. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

"Мы не бандиты, мы - благородные пираты!" ©

00:35

ALEX Spartacus

Бессовестная скотина!

00:34

zenit08

Переживаешь? Гори в аду, мразь. Переживали игроки и болельщики Урала, чью команду ты хладнокровно убил.

23:59 24 апреля

merniloskut

Мне! Сберкнижку - мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем...(с)

23:53 24 апреля

Спартач и че?

может до чемпионата устраивать публичную лекцию или семинар об изменениях в правилах судейства?(понятно куда чувак клонит на уефа стрелки кидает).

23:53 24 апреля