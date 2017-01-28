Александр Селихов: "С Каррерой еще не разговаривал, но мне сказали, что я нужен"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что пока не имел личной беседы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Экс-голкипер "Амкара" стал игроком красно-белых в начале декабря и сейчас проходит сбор с командой в ОАЭ.
– С Массимо Каррерой разговаривали – либо до перехода, либо сейчас на сборе?
– Нет. Было только приветствие всех новичков, которых главный тренер представил команде. Перед подписанием контракта общался с руководством клуба, мне сказали, что на меня рассчитывают и я здесь нужен.
– Какое впечатление Каррера произвел на вас по работе на тренировках и поведению за пределами поля?
– Сразу чувствуется дисциплина. Все игроки четко понимают, чего от них требуют. Тренировки интересные. На вечерних – собственно футбол. Это самое приятное. В общем, все замечательно.
– Вы заключили длительный контракт со "Спартаком" – на четыре с половиной года. Это клуб настоял или сами так хотели?
– Мне предложили, а я не стал просить о сокращении срока. Меня все устроило.
amidey
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R.Steward
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