Александр Селихов: "С Каррерой еще не разговаривал, но мне сказали, что я нужен"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что пока не имел личной беседы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Экс-голкипер "Амкара" стал игроком красно-белых в начале декабря и сейчас проходит сбор с командой в ОАЭ.

– С Массимо Каррерой разговаривали – либо до перехода, либо сейчас на сборе?

– Нет. Было только приветствие всех новичков, которых главный тренер представил команде. Перед подписанием контракта общался с руководством клуба, мне сказали, что на меня рассчитывают и я здесь нужен.

– Какое впечатление Каррера произвел на вас по работе на тренировках и поведению за пределами поля?

– Сразу чувствуется дисциплина. Все игроки четко понимают, чего от них требуют. Тренировки интересные. На вечерних – собственно футбол. Это самое приятное. В общем, все замечательно.

– Вы заключили длительный контракт со "Спартаком" – на четыре с половиной года. Это клуб настоял или сами так хотели?

– Мне предложили, а я не стал просить о сокращении срока. Меня все устроило.