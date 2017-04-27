Александр Иашвили: "Ананидзе, в отличие от Джикии, поставил родину на первое место"

Бывший нападающий сборной Грузии Александр Иашвили, ныне являющийся вице-президентом местной федерации футбола, подтвердил, что вопрос о привлечении в сборную защитника "Спартака" Георгия Джикии больше не рассматривается. Сам футболист ранее заявил, что хочет выступать за сборную России и был вызван на последние товарищеские игры команды, пока в ней так и не дебютировав.
– Я с ним разговаривал 20 раз, – цитирует Worldsport.ge Иашвили. – Джикия мог свободно приехать и за один день получить грузинский паспорт. У нас была встреча с администрацией президента Грузии, и по этому вопросу была достигнута договоренность. Джикия должен был приехать, но вдруг позвонил и сказал, что не сможет приехать.
Он не ставил перед нами никаких условий, как пишут об этом в СМИ. Прошу прекратить спекуляции на тему Джикии. Просто вспомните историю Ананидзе: человек приехал и начал выступать за сборную. Джано поставил родину на первое место.
Хряк
Да шли бы вы со своей Грузией и Украиной далеко и надолго !!!!!!!!!
14:51
delacrua
да че вы гоните. джикия - русский! я в польше родился и что? русский и точка. грузия в своей истории ничего не выиграла. даже войну хрен пойми каким макаром. в горах отсиделись. а русские - самая сильная нация в мире.
14:43
dintos
Человек родился в Москве,и всю жизнь живёт в России.Так где у него должна быть Родина?Мать,наверное,русская.
14:43
Monte-Kristo
Родину ? Господин Иа-Иа видимо забыл, что Джикия родился в Москве
14:42
Ruslan Samaras
Господин Иашвили вы ошибаетесь,распиаренный Ваш Джано 5 лет ждал вызова в сб.России,после не получение вызова принял решение играть за свою Родину!!!
14:41