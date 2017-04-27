14:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Иашвили: "Ананидзе, в отличие от Джикии, поставил родину на первое место"

0
0
0
0
5

Бывший нападающий сборной Грузии Александр Иашвили, ныне являющийся вице-президентом местной федерации футбола, подтвердил, что вопрос о привлечении в сборную защитника "Спартака" Георгия Джикии больше не рассматривается. Сам футболист ранее заявил, что хочет выступать за сборную России и был вызван на последние товарищеские игры команды, пока в ней так и не дебютировав.

– Я с ним разговаривал 20 раз, – цитирует Worldsport.ge Иашвили. – Джикия мог свободно приехать и за один день получить грузинский паспорт. У нас была встреча с администрацией президента Грузии, и по этому вопросу была достигнута договоренность. Джикия должен был приехать, но вдруг позвонил и сказал, что не сможет приехать.

Он не ставил перед нами никаких условий, как пишут об этом в СМИ. Прошу прекратить спекуляции на тему Джикии. Просто вспомните историю Ананидзе: человек приехал и начал выступать за сборную. Джано поставил родину на первое место.

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Хряк

Да шли бы вы со своей Грузией и Украиной далеко и надолго !!!!!!!!!

14:51

delacrua

да че вы гоните. джикия - русский! я в польше родился и что? русский и точка. грузия в своей истории ничего не выиграла. даже войну хрен пойми каким макаром. в горах отсиделись. а русские - самая сильная нация в мире.

14:43

dintos

Человек родился в Москве,и всю жизнь живёт в России.Так где у него должна быть Родина?Мать,наверное,русская.

14:43

Monte-Kristo

Родину ? Господин Иа-Иа видимо забыл, что Джикия родился в Москве

14:42

Ruslan Samaras

Господин Иашвили вы ошибаетесь,распиаренный Ваш Джано 5 лет ждал вызова в сб.России,после не получение вызова принял решение играть за свою Родину!!!

14:41