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Александр Григорян: "Анжи" "простил" "Спартак"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда могла завершить эту встречу и ничейным результатом. При этом, по словам Григоряна, свою роль сыграл класс команд, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот, – подчеркнул Григорян. – Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва "Спартак" создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы "простили" "Спартак", когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.

– Почувствовали, что встречаетесь с лидером?

– В концовке – да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.

– Почему не играл Паршивлюк?

– Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Der schwein

Анжи хорошо играл.

19:26

genas

спартак и спартак 2 играли

19:18

Долой марионеток-макларенеток

Клоун)))

19:18

genas

ошибка Григоряна...не стоило ему менять спартаковцев...они старались...первый тайм это показал

19:17

merniloskut

Чемодан, вокзал, - Курилы!

19:02

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