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Агент Кришито заявил, что "Зенит" близок к покупке Ивановича

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Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что "Интер" интересовался его клиентом еще год назад. Также Д'Амико заявил, что питерцы близки к покупке защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

– "Интер" был готов выкупить Кришито еще год назад, но "Зенит" отказался от сделки, – цитирует FC Inter News Д'Амико. – Сага об уходе Доменико из "Зенита" тянется из-за его универсальности. Например, если Жирков готов выйти на поле, то Кришито может сыграть в центре защиты. Сейчас "Зенит" ищет замену Ломбертсу, и они близки к покупке Ивановича.

Напомним, что 32-летний серб выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив", выиграв с командой Кубок России.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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punch_s

вот это поворот

20:04

shpasic

можно ещё мнение агента Яя Туре узнать по этому поводу))

16:44

Korvin

Своих не судьба к оснве подводить?

16:25

GalacticBoy

"Зенит" близок к покупке Василия Ивановича.P.S. Петька.

16:16

igorvasilevich

Пусть еще Онопку, Сенникова и Нижегородова купят.

15:43

Al Rains

И игнашеича с березуцкими купите тоже, пожалуйста)))

15:37

igorvasilevich

Зениту нужно избавится о Нету в начале, да и за чем - этот старик нужен зениту?

14:53

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