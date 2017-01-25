Агент Кришито заявил, что "Зенит" близок к покупке Ивановича

Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что "Интер" интересовался его клиентом еще год назад. Также Д'Амико заявил, что питерцы близки к покупке защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

– "Интер" был готов выкупить Кришито еще год назад, но "Зенит" отказался от сделки, – цитирует FC Inter News Д'Амико. – Сага об уходе Доменико из "Зенита" тянется из-за его универсальности. Например, если Жирков готов выйти на поле, то Кришито может сыграть в центре защиты. Сейчас "Зенит" ищет замену Ломбертсу, и они близки к покупке Ивановича.

Напомним, что 32-летний серб выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив", выиграв с командой Кубок России.