Агент Кришито заявил, что "Зенит" близок к покупке Ивановича

Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что "Интер" интересовался его клиентом еще год назад. Также Д'Амико заявил, что питерцы близки к покупке защитника "Челси" Бранислава Ивановича.
– "Интер" был готов выкупить Кришито еще год назад, но "Зенит" отказался от сделки, – цитирует FC Inter News Д'Амико. – Сага об уходе Доменико из "Зенита" тянется из-за его универсальности. Например, если Жирков готов выйти на поле, то Кришито может сыграть в центре защиты. Сейчас "Зенит" ищет замену Ломбертсу, и они близки к покупке Ивановича.
Напомним, что 32-летний серб выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив", выиграв с командой Кубок России.
punch_s
вот это поворот
20:04
shpasic
можно ещё мнение агента Яя Туре узнать по этому поводу))
16:44
Korvin
Своих не судьба к оснве подводить?
16:25
GalacticBoy
"Зенит" близок к покупке Василия Ивановича.P.S. Петька.
16:16
igorvasilevich
Пусть еще Онопку, Сенникова и Нижегородова купят.
15:43
Al Rains
И игнашеича с березуцкими купите тоже, пожалуйста)))
15:37
igorvasilevich
Зениту нужно избавится о Нету в начале, да и за чем - этот старик нужен зениту?
14:53