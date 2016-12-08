Агент: "Кришито не уйдет из "Зенита" в "Интер" в зимнее трансферное окно"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико исключил возможность перехода своего клиента из санкт-петербургской команды в "Интер" в зимнее трансферное окно. По его словам, руководство питерского клуба не заинтересовано в продаже футболиста.

– Возможность интереса "Интера" к Кришито вероятна, потому что итальянский футболист является игроком высокого класса, – приводит ItaSportPress слова Д'Амико. – Однако руководство клуба из Санкт-Петербурга не заинтересовано в его продаже, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассчитывает на игрока. Так что я на 100 процентов уверен в том, что в зимнее трансферное окно Кришито останется в Санкт-Петербурге, где у него все складывается удачно.



