Адриано Галлиани: "Луиз Адриану пройдет медобследование для "Спартака" 10-11 января"

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани сообщил, что с трансфером нападающего команды Луиза Адриану в "Спартак" нет никаких проблем. В ближайшее время бразилец пройдет в московской команде медицинское обследование.

– Никаких проблем с переходом Луиза Адриану в "Спартак" нет, – цитирует ТАСС Галлиани. – Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января.

Отметим, что функционер отказался назвать сумму трансфера футболиста. По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат. Оклад его в московском клубе составит более 3 миллионов евро, а контракт будет заключен на 2,5 года.

Напомним, что "Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.

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