Жилмар Велоз: "Луиз Адриану рад переходу в "Спартак", хотя и не хотел покидать "Милан"

Жилмар Велоз, агент нападающего "Милана" Луиза Адриану, который может перейти в "Спартак", заявил, что бразилец уже перешел в московский клуб. По словам Велоза, важную роль в переходе форварда сыграл наставник "Спартака" Массимо Каррера.

– Мы очень рады переходу в "Спартак", – цитирует TUTTOmercatoWEB Велоза. – Луиз не хотел уходить из "Милана", но адаптироваться в команде он так и не смог. А игровая практика необходима.

– В московском клубе работает итальянский специалист Массимо Каррера...

– Да, и он стал важной фигурой в вопросе перехода Луиза Адриану. Каррера очень уважительно относится к своим игрокам, это отличный тренер, который прекрасно выполняет свою работу. Надеемся, что мы все вместе будем стремиться к победам, как это было в "Шахтере" при Луческу.

– Цели Адриану на будущее?

– Упорный труд и игровая практика. Своего места в составе "Милана" при Монтелле Луиз так и не получил, он стремится как можно скорее улучшить ситуацию вокруг себя. Теперь "Милан" в прошлом, а "Спартак" – это настоящее.