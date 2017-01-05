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Жилмар Велоз: "Луиз Адриану рад переходу в "Спартак", хотя и не хотел покидать "Милан"

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Жилмар Велоз, агент нападающего "Милана" Луиза Адриану, который может перейти в "Спартак", заявил, что бразилец уже перешел в московский клуб. По словам Велоза, важную роль в переходе форварда сыграл наставник "Спартака" Массимо Каррера.

– Мы очень рады переходу в "Спартак", – цитирует TUTTOmercatoWEB Велоза. – Луиз не хотел уходить из "Милана", но адаптироваться в команде он так и не смог. А игровая практика необходима.

– В московском клубе работает итальянский специалист Массимо Каррера...

– Да, и он стал важной фигурой в вопросе перехода Луиза Адриану. Каррера очень уважительно относится к своим игрокам, это отличный тренер, который прекрасно выполняет свою работу. Надеемся, что мы все вместе будем стремиться к победам, как это было в "Шахтере" при Луческу.

– Цели Адриану на будущее?

– Упорный труд и игровая практика. Своего места в составе "Милана" при Монтелле Луиз так и не получил, он стремится как можно скорее улучшить ситуацию вокруг себя. Теперь "Милан" в прошлом, а "Спартак" – это настоящее.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Глеб

При этом сам Спартак еще ничего не объявлял

19:11

abs68

sportbeer--------------- тебе то что твои деньги что ли потратили, пусть будет, я конечно толком не знаю кто такой этот Адриану но не помешает, если есть выбор это хорошо

19:10

sportbeer

Купили худшего игрока Италии и трезвонят на весь мир. А ему то что горевать,за такие бабки он и в магадане просидел бы на скамейке, лишь бы бабки платили.

19:05

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