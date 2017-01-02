СМИ: Луиз Адриану - худший игрок серии А

Нападающий "Милана" Луиз Адриану назван худшим игроком чемпионата Италии в 2016 году, утверждает Repubblica. По оценкам журналистов форвард является безоговорочным лидером. 29-летний бразилец занял первое место среди худших нападающих, расположился на первой строчке в рейтинге "топов наоборот" среди футболистов, выступающих на всех позициях, а также получил место в стартовом составе сборной неудачников года.

Ранее сообщалось, что "Спартак", который близок к приобретению нападающего Луиза Адриану, в случае покупки 29-летнего бразильца и победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России, выплатит итальянскому клубу специальный бонус. По данным "СЭ", бразильцу осталось пройти медосмотр. О трансфере должно быть объявлено в ближайшие дни.