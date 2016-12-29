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"Спартак" договорился о переходе Луиза Адриану

ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото REUTERS
ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото REUTERS
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Как стало известно "СЭ", "Спартак" уладил последние формальности по приобретению 29-летнего нападающего "Милана" Луиза Адриану. О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Напомним, что первый вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани в настоящее время находится в Рио-де-Жанейро, где провел ключевую встречу как с самим футболистом и его агентом, так и с представителями "Спартака".

При этом в данном случае будет задействована следующая схема: форвард достанется москвичам бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро. Изначально именно эту сумму "Милан" хотел получить за Луиза Адриану, но затем руководство "красно-черных" посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.

Оклад нападающего в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком наряду с Квинси Промесом. Соглашение, скорее всего, будет подписано на 2,5 года. (Вячеслав КОРОТКИН)

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