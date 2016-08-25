Валерий Газзаев: "На Президентский совет по футболу не были приглашены ни Романцев, ни Семин, ни я"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, посетовал на неуважение со стороны РФС к футбольным специалистам, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
– Год назад на Президентский совет по футболу не был приглашен ни один футбольный профессионал. Ни Романцев, ни Семин, ни Игнатьев, ни я... А кто приглашал? Минспорта и РФС. Нетрудно понять, почему был сделан такой выбор. Симоняну даже слова не дали. А возьмите Президентский совет по хоккею – там были представлены тренеры.
dfrc
газзаев, да угомонись ты, аланию с сыном развалил, а теперь то куда лезешь...чего стоит твой объединённый чемпионат с украиной по футболу...вооооообще тупость какая то..
14:16 25 августа
баламошка
AZ Газзаев, ты перепутал, это президентский совет, там не наливают.))) Кто из вас и когда последний раз что-то показывал на серьезном уровне?.................................Мутко и Прядкин зато на серьёзном уровне много чего показывают. Диву страна даётся. А на словах: движемся, развиваемся, стремимся, прогрессируем. Весна-осень, крытые манежи... Зима прошла, настало лето - спасибо партии за это!
14:00 25 августа
AZ
Газзаев, ты перепутал, это президентский совет, там не наливают.))) Кто из вас и когда последний раз что-то показывал на серьезном уровне?
13:56 25 августа
баламошка
А зачем на совет по футболу приглашать футбольных специалистов? Это блажь какая-то.Нужно приглашать только персонажей народных сказок: кикимору, водяного, лешего и прочую нечисть.
13:53 25 августа