Валерий Газзаев: "На Президентский совет по футболу не были приглашены ни Романцев, ни Семин, ни я"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, посетовал на неуважение со стороны РФС к футбольным специалистам, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Год назад на Президентский совет по футболу не был приглашен ни один футбольный профессионал. Ни Романцев, ни Семин, ни Игнатьев, ни я... А кто приглашал? Минспорта и РФС. Нетрудно понять, почему был сделан такой выбор. Симоняну даже слова не дали. А возьмите Президентский совет по хоккею – там были представлены тренеры.