Триммель: «В Бундеслиге тебе не дают много времени, но в Мюнхене у тебя вообще нет шансов»

Капитан «Униона» Кристофер Триммель прокомментировал поражение от «Баварии» (0:7) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

«Мог бы сейчас провести длинный разбор, но «Бавария» также забила по пять голов таким командам, как «Штутгарт» и «Буде-Глимт». А мы, если честно, пока не являемся командой такого уровня. У нас есть проблемы, и мы все еще пытаемся найти себя. Перед матчем я говорил, что в Бундеслиге тебе не дают много времени, но в Мюнхене у тебя вообще нет шансов. Сейчас не время для фундаментальных вопросов. Впереди длинная международная пауза. После нее у нас будет очень важный домашний матч с «Эльферсбергом». Мы хорошо используем время до этой встречи.

Конечно, ты понимаешь, что можешь проиграть в Леверкузене и Мюнхене. Поражение дома от «Шальке» очень болезненное, но то, как все сложилось сегодня, тоже было неправильным», — приводит официальный сайт мюнхенского клуба слова Триммеля.

«Бавария» набрала 10 очков занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с 1 очком идет на 16-й строчке.