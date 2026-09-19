Рафинья уверен, что он и Педри должны быть в списке номинантов на «Золотой мяч» — 2026

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал непопадание в число пртендентов на «Золотой мяч» в 2026 году.

«Меня задевает, что меня нет в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»? Нет. Нет. Это несправедливо? Да, это несправедливо. Не только по отношению ко мне, но и к Педри. Думаю, он тоже должен был войти в этот список.

Ламин Ямаль? 3 титула, этого достаточно, в каждом матче он делает что-то экстраординарное, другого такого нет», — приводит Sport.es слова Рафиньи.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.