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Шустер: «Надеюсь, в следующий раз я смогу забить»

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Шустер и Кевин Шаде.
Фото Reuters

Защитник «Брентфорда» Янник Шустер прокомментировал победу над «Челси» (3:0) в 5-м туре чемпионата Англии. Он отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком матча.

«Думаю, с началом второго тайма «Брентфорд» стал играть более прямолинейно, и после этого забили гол. Я просто счастлив. Звание лучшего игрока матча? Меня не волнует моя личная игра. Просто хочу помогать команде, сохранить свои ворота в неприкосновенности и набрать три очка. Надеюсь, у меня будет еще много игрового времени», — приводит BBC слова Шустера.

Также он объяснил, как сделал голевую передачу в первом голе команды.

«Мне всегда говорят, что у меня есть способности к стандартным положениям, но до сих пор это не приносило особых результатов. Надеюсь, в следующий раз я смогу забить», — добавил Шустер.

«Челси» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей и с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» еще не проигрывал в АПЛ — 9 очков и 3-я строчка.

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Футбол
ФК Брентфорд
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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