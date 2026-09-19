Шустер: «Надеюсь, в следующий раз я смогу забить»

Защитник «Брентфорда» Янник Шустер прокомментировал победу над «Челси» (3:0) в 5-м туре чемпионата Англии. Он отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком матча.

«Думаю, с началом второго тайма «Брентфорд» стал играть более прямолинейно, и после этого забили гол. Я просто счастлив. Звание лучшего игрока матча? Меня не волнует моя личная игра. Просто хочу помогать команде, сохранить свои ворота в неприкосновенности и набрать три очка. Надеюсь, у меня будет еще много игрового времени», — приводит BBC слова Шустера.

Также он объяснил, как сделал голевую передачу в первом голе команды.

«Мне всегда говорят, что у меня есть способности к стандартным положениям, но до сих пор это не приносило особых результатов. Надеюсь, в следующий раз я смогу забить», — добавил Шустер.

«Челси» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей и с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» еще не проигрывал в АПЛ — 9 очков и 3-я строчка.