Пепе: "Сборная Португалии в Лиге наций доказала, что способна побеждать и без Роналду"

Защитник сборной Португалии Пепе после ничьей с Польшей в матче Лиги наций (1:1) отметил, что команда смогла доказать свою состоятельность и без Криштиану Роналду. 33-летний нападающий не играл за национальную команду с чемпионата мира-2018.

- Всегда хорошо иметь в составе Криштиану Роналду, но мы доказали, что помимо него у нас есть и другие качественные игроки, которые могут сыграть за него, - цитирует RTP Пепе. - Дух этих игроков был очень позитивным, теперь мы должны быть скромными и уважать другие команды, которые вышли в финал четырех Лиги наций.