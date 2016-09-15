"Зенит" повторил рекорд Лиги Европы

"Зенит" стал первым российским клубом, которому удалось не только отыграться со счета 0:3, но и одержать итоговую победу. При этом российские клубы неоднократно одерживали победы, уступая по ходу матча 0:2, а "Ротор" в сезоне-1997/98 победил "Одру" со счетом 4:3, проигрывая к 50-й минуте 1:3.
В то же время "Зенит" оказался лишь третьим клубом в короткой истории Лиги Европы, которому удалось не только отыграть отставание в три мяча, но и одержать победу в матче. Ранее подобное удавалось "Брюгге" в матче с "Марибором" и дортмудской "Боруссии" в противостоянии с норвежским "Удд". Причем бельгийцы забили первый из четырех мячей на 74-й минуте, в то время как "Зенит" начал погоню на 76-й. (Кирилл БУРДАКОВ)
Владо
crabuzz,ты на кого батон крошишь???
23:54 15 сентября
Фомальчуган
Мы пойдём на сервер!
23:48 15 сентября
crabuzz
ну, так-то приятно, что выиграли.днако три четверти матча забывать нельзя. Да они и не забудутся. Это унылое Г необходимо устранять. Надеюсь, Луческу организует нам стиль последних двадцати минут, а не предыдущих 75ти. Да, ещё, пусть и оффтоп. Жуть как утомили типы , вроде того , что комментарием ниже каловыми массами швырялся.
23:48 15 сентября
Владо
Вопреки(22:33,23:14),ты что,действительно такой идиот?Ты реально считаешь что игрок Маккаби,откровенно врезавшийся в игрока соперника ,не заслуживал второй жёлтой карточки?К чему вся эта твоя шовинистская портянка про некую честность или нечестность?######фореверскаяЦЕСКА(22:49)а тебе опять всё неймётся,вставляя свои гаденькие пять копеек в обсуждение игры конкурента твоего навозного клупа?Разве вчера кто-то твоё самолюбие посмел затронуть,написав,про то,например,что Ротор был хорошей командой,он просто не был запитан качалками (Рос)нефти,принадлежавшей народу,или был закачан деньгами Аэрофлота,жирующего на завышении цен на свои услуги.Ты как тот известный шакал:а мы пойдём на Сеевер,а мы пойдём на Сеевер
23:45 15 сентября
Фомальчуган
В Ставке нервно курил трубку Сталин - зенит проигрывал ноль-три)
23:44 15 сентября
Фомальчуган
Нехорошо иметь противоестественное влечение к бумажке с проставленным на ней возможным выигрышем, а ставки озвучьте, пжл!
23:29 15 сентября
Andrew Arshavin
У меня почти весь матч было ощущение, что я попал на какое-то заранее срежисированное действо. Как будто на кону на тотализаторе огромные деньги, причем обязательно надо проигрывать всухую хотя бы до 70 минуты. Вот такая ставка... Надеюсь, кто-то очень хорошо поимел.
23:26 15 сентября
Фомальчуган
Братья и се[е]стры! Отечество в опасной близости к штрафной! Отдайте пас ближнему и вам воздастся!
23:24 15 сентября
Вопреки
Ну такое невероятное спасение господину Мутко давно знакомо и привычно... В недавнем матче "Зенита" с "Ростовом" точно так же арбитр перевернул игру на глазах (а может быть и по команде) Министра.. И ничего - все продолжают без истерик играть в "честный" футбол. Почитайте Левитина на "Сов. спорте", который откровенно признал, что арбитр чудил и поставил левый свободный в пользу питерских и не удалял зенитовских лесорубов. А вы все спрашивали, зачем Газпром спонсирует УЕФА.... теперь вопросов, надеюсь, НЕТ
23:14 15 сентября
Фомальчуган
Горите одинаковым синим пламенем и идоло- и огнепоклонники! Плюс ноль четыре в коэффициенте - цифры не пахнут газом.
23:14 15 сентября
besnebes1
А почему в новости про самый популярный клуб России, большинство комментариев про Срамтак?
23:11 15 сентября
Излучение Промкооперации и Пищев
Вопреки, а когда твой любимый пвседонародный евробалласт выигрывает в ЧР благодаря судейству, тебе не обидно за державу или еще за что-то? Отдыхай, чмырило!...
22:54 15 сентября
foreverCSKAforever
Ротор не был запитан от трубы. Максимум зернохранилище. Хорошая команда была в Волгограде.
22:49 15 сентября
Производственник
Как приятны свиные вопли Что было бы,если матч закончился по другому,набежали бы свиньи и дикие и домашние .подсвинки и поросята,хряки и боровы всех мастей
22:48 15 сентября
rastasick
Если б знали вы,как мне дороги масквабадские трещащие пу-ка-ны)))вопреки,нюхать будешь?)))
22:48 15 сентября
cska_spb
Я вот удивляюсь!!!А ничего , что Газпром спонсор Шальке и Црвены Звезды???))Не надо всякую чушь нести, выиграли достойно, а спартаковские прихвостни и тут завидуют!!
22:41 15 сентября
Супершвайни
Стадион то строить надо)))
22:40 15 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Vlafy, ему просто за державу обидно (иудейскую))).
22:39 15 сентября
Jumakos
Цирк! Сколькоо? Не быть стадиону ...
22:39 15 сентября
lera-valera
Вопреки , ну что мы можем тебе сказать. Иди Аек ещё раз п пересмотри. Вот там настоящий футбол.
22:37 15 сентября
Vlafy
Всем злопыхателям, которым "противно": болейте за свой срамтак молча.
22:36 15 сентября
Вопреки
Чему удивляться, то... Птенцы газпромовские и в ЧР такие "рекорды" регулярно ставят - Грустно, уважаемые.. и стыдно ! Как можно восторгаться подобными отскоками, господа лизоблюды Генич и питерский Погорелов ? Проводя аналогии с матчем "Ростова" сначала почему-то забывали, с чьей помощью "Зенит" тогда отскочил (арбитр на большую букву М), а когда вспомнили и пожелали такого же развития событий, друг России сделал то же самое, что и российский клоун - удалил игрока израильтян и поставил, никому не понятный, свободный... И вновь возникает вопрос - Питерские вообще способны выигрывать без помощи арбитров, даже у таких футбольных карликов ? И, не ужели, спонсорский контракт "народного достояния" УЕФА предусматривает возвращение своего бабла, легализуя, уже в клуб даже в Лиги Европы, если не удалось отбить через ЛЧ ? Но восторгаются... и будут петь дифирамбы "великому" клубу - по-другому НЕЛЬЗЯ, иначе лишат хлебушка писак и ораторов ангажированных. Противно... Вернее, за державу обидно.
22:33 15 сентября
Platinum1991
"ЗЕНИТ" ПОВТОРИЛ РЕКОРД ЛИГИ ЕВРОПЫ. Это ФАНТАСТИКА! С 3:0 Зенит отыгрался и не только ОТЫГРАЛСЯ, но и ВЫРВАЛ ПОБЕДУ со счётом 4:3! Ну и НУ! Чудеса, да и только! Зенит катал мяч и докатал до 3:0, проигрывая к 76 минуте ВСУХУЮ! Вся беда Зенита заключалась в том что, игроки питерцев катали мяч, ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК, без завершения и ударов по воротам! И только когда счёт стал УГРОЖАЮЩИМ 3:0 питерцы забегали и стали завершать атаки голами! Как только питерцы стали завершать атаки ударами - ГОЛЫ ПОСЫПАЛИСЬ, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! Удачная и УДАРНАЯ концовка Зенита завершилась ФАНТАСТИЧЕСКОЙ победой! Поздравляем Зенит с этой ИСТОРИЧЕСКОЙ игрой! Но пропускать МНОГО так НЕ НАДО!
22:24 15 сентября