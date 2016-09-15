"Зенит" повторил рекорд Лиги Европы

"Зенит" стал первым российским клубом, которому удалось не только отыграться со счета 0:3, но и одержать итоговую победу. При этом российские клубы неоднократно одерживали победы, уступая по ходу матча 0:2, а "Ротор" в сезоне-1997/98 победил "Одру" со счетом 4:3, проигрывая к 50-й минуте 1:3.

В то же время "Зенит" оказался лишь третьим клубом в короткой истории Лиги Европы, которому удалось не только отыграть отставание в три мяча, но и одержать победу в матче. Ранее подобное удавалось "Брюгге" в матче с "Марибором" и дортмудской "Боруссии" в противостоянии с норвежским "Удд". Причем бельгийцы забили первый из четырех мячей на 74-й минуте, в то время как "Зенит" начал погоню на 76-й. (Кирилл БУРДАКОВ)