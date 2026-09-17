Силва: «Прекрасный вечер для «Бенфики», но не идеальный»

Главный тренер «Бенфики» Марку Силва прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом туре общего этапа Лиги Европы.

«Прекрасный вечер для «Бенфики», но не идеальный, ведь в футболе редко видишь совершенство. Обыграть «Милан» — всегда непростая задача, и, хотя могу похвалить ребят за выдающуюся игру, но нам есть над чем работать — особенно в плане игры высоко в обороне и решений, когда мы владеем мячом.

«Бенфика» впервые в истории обыграла «Милан» в турнирном матче, и мы очень рады, что смогли подарить эти три очка нашим болельщикам. Клуб такого уровня всегда должен ставить перед собой самые высокие цели в турнирах: мы не должны бояться навязывать соперникам свою игру», — приводит официальный сайт УЕФА слова Силвы.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Милан» на выезде сыграет с «Зальцбургом», а «Бенфика» дома встретится с «Селтиком». Обе игры пройдут 15 октября.