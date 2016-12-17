Арсен Венгер: "Удивлен ли критикой Гвардьолы? И да, и нет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардьоле не стоит обращать внимания на критику. Испанец в преддверии матча с "канонирами" подвергается критике в английских СМИ.

– Нужно посмотреть, что писали газеты обо мне, когда я приехал в Англию, – цитирует Daily Mail Венгера. – Это поможет понять, что сейчас жизнь иностранных тренеров намного проще. Когда я сюда приехал, все было не так. Сейчас же сложнее англичанам. Удивлен ли я критикой Гвардьолы? И да, и нет. Да, потому что у него безупречное резюме. Нет, потому что люди в Англии всегда критически смотрят на игру. Они очень любят футбол и ждут побед.