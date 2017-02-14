Виталий Мутко: "Считаю, мы практически готовы к Кубку конфедераций"

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что страна практически готова к проведению Кубка конфедераций. По его словам, за месяц необходимо передать арены оргкомитету и прекратить там любые спортивные события, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Считаю, практически мы готовы к Кубку конфедераций. Остались только вопросы доводки стадионов, - отметил Мутко. - Есть время еще у нас, за месяц мы должны передать наши арены оргкомитету и прекратить там любые спортивные события. Для этого нужны периметры безопасности и инфраструктура. Работы уже ведутся в этом направлении. Тренировочные площадки почти готовы, гостиницы готовы. Сейчас основная наша задача - чтобы о турнире больше писали и говорили. И чтобы сборная хорошо подготовилась и выступила, подарила нам большой праздник.

- Какова динамика продаж билетов на КК-2017?

- Идем примерно на уровне ЮАР и Германии. Бразилии уступаем, но это понятно, там интерес к футболу фантастический. Билеты пока продаются через сайт ФИФА, а 19 апреля будут открыты точки продаж, официальные билетные центры во всех четырех городах участниках. Надеюсь, болельщики будут активно выкупать.

- Сколько иностранных гостей ожидается на турнире?

- Кубок конфедераций считается домашним турниром, соотношение местных болельщиков и приезжих здесь обычно 80 на 20. У нас, может, даже 90 на 10 будет.